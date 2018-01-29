Yazarımız TYB İzmir Şubesi’nde başkan oldu

Yönetim kurulu başkanlığından istifa eden Mahir Adıbeş’in sağlık sebebiyle görevinden ayrıldığı belirtilirken, Adıbeş’ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine de yedek üyelerden Mehmet Yazıcı getirildi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin, İzmir’de 10. Kuruluş yılını tamamlayan Yazarlar Birliğinin yeni dönemde çok farklı bir konseptle İzmir kültür hayatına damgasını vuracağını ifade etti.

Abbas Levent Ertekin kimdir?

1961 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğan Ertekin, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesinde Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Bölümünden, lisansını da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden tamamlayan Ertekin yurdun değişik yerlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kurum müdürlüklerinde bulunmuştur. 1982 yılından bu yana birçok dergi ve ulusal gazetelerde yazılar yazan Ertekin’in yayınlanmış 43 kitabı bulunmaktadır. Röportaj dalında iki Türkiye birinciliği, bir Cumhurbaşkanlığı özel ödülüne sahip olan Ertekin, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurucu üyeliklerinde bulunmuş olup beş Avrupa projesinde proje sorumlusu, bir kalkınma ajansında da Proje sahibidir. Pek çok TV programlarında konuşmacı olan Ertekin uluslararası ve ulusal sempozyumlarda bildiriler de sundu. Yazarımız Tire yerel tarihi konusunda da uzman kişiliğe sahiptir. (Kayseri Gündem)

