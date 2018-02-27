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Yedi Hilal Derneği’nden gazetemize ziyaret

Yedi Hilal Derneği Kayseri Şube Başkanı Av. Hacı Hasan Aydın, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Yedi Hilal Derneği’nden gazetemize ziyaret
Yedi Hilal Derneği Kayseri Şube Başkanı Hacı Hasan Aydın,  Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Türk ve Mevlüt Enes Sarıkaya ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük’e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Eğitim kültür çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Aydın, 3 Mart cumartesi günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Hukuk Vakfı Başkanı Muharrem Balcı, Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’nun katılacağı “Sivil Toplum Çalışmaları, Sivilleşme ve Gençlik” konulu panele davet etti.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ise dernek yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Aydın tarafından Yörük’e bir hat tablo hediye edildi.
Haber-Foto: M. Furkan Şahin
 
 
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