Yedi Kiloluk Dalakla Yıllarca Yaşadı

Karın ağrıları nedeniyle geceleri uyumakta güçlük çeken Ömer Soykan, 2006 yılında yine aynı sorunla doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın dalağının büyük olduğu tespit edildi. 5 yıl boyunca ilaç kullanan Soykan, dalağındaki aşırı büyüme nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Yaşam kalitesi önemli ölçüde etkilenen ve ağrıları artan Soykan’ın dalağının, Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yapılan tetkiklerde 7 kilo 140 grama ulaştığı belirlendi.Ameliyatla sağlığına kavuşan Soykan, “Şu an sağlık durumum çok iyi. Ameliyattan önceki süreçten daha iyi olduğumu hissediyorum” diye konuştu.Dalağındaki büyüme nedeniyle eşinin zor günler geçirdiğini anlatan Asuman Soykan ise, ameliyat sonrası alınan dalağı gördüğünde hayrete düştüğünü söyledi. Soykan, “Ameliyattan sonra eşimin bu büyüklükteki bir dalağı yıllarca nasıl taşıdığına inanamadım ve görünce şok oldum. Birkaç gün kendime gelemedim. Artık geceleri uyuyamaz hale gelmişti. Yemek yerken, nefes alırken güçlük çekiyordu. Ameliyat olana kadar çok büyük sıkıntılarımız vardı. Şu an çok iyi. Hastane personeli ve doktorumuz bize çok yardımcı oldu. Eşimin sağlığına kavuşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Akcan ise, dalağı alınan hastaların yaşamlarını normal şekilde sürdürebileceklerini belirterek, “Hastamız Ömer Soykan myelofibrozis hastalığı tanısıyla 2006 yılından bu yana hematoloji bölümü tarafından takip ediliyordu. Dalağı çok büyüdüğü için karın içi diğer organlara baskı yapıyor, yemek yiyememe ve erken doyma hissi yaşıyordu. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler ve kan değerleri çok düşüktü. Bu nedenle ciddi kansızlık meydana gelmişti. Kansızlığa bağlı olarak erken yorulma ve halsizlik şikayetleri vardı. Hastamızda aynı zamanda enfeksiyona yatkınlık da oluşmuştu. Son çare dalağın alınmasıydı. Hastamızın 7 kilo 140 gram ağırlığındaki dalağı alındı. Ameliyat sonrası hastanın durumu çok iyi. Kan hücreleri de yükseldi ve normal değerlere ulaştı” şeklinde konuştu.Sağlıklı bireylerde dalağın toplam ağırlığının 125 ile 175 gram arasında değiştiğini dile getiren Doç. Dr. Akcan, “ Dalak her insanda alınabilecek bir organ değildir. Dalağın temel görevi vücutta savunma mekanizması oluşturmaktır ancak alındıktan sonra bu savunma görevini yapacak diğer organlar devreye girer. Dalağı alınan hastalarda bazı koruyucu önlemler alınması gerekir. Ameliyat öncesi bu hastalara enfeksiyondan koruyucu aşılar yapılır. Ameliyat sonrasında ise her 5 yılda bir bu aşılar tekrar edilmelidir” ifadelerini kullandı.