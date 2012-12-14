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Yediği Yemeğin Ardından Rahatsızlanan Çoban Öldü

Yahyalı ilçesinde araziden topladığı otlarla pişirilen yemekten yiyen çoban yaşamını yitirdi.

Yediği Yemeğin Ardından Rahatsızlanan Çoban Öldü
Yenice Mahallesi'nde yaşayan çoban Osman Akpınar (53), koyunlarını otlattığı dağlık bölgeden topladığı otları pişirmesi için eşi Emine Akpınar'a getirdi.

Ailesiyle otlarla pişirilen yemekten yiyen Akpınar, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akpınar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akpınar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bu arada diğer aile üyelerinde ise bir sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenildi.
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