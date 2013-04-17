Yemeği Geç Yaptı Diye Karısını Dövdü

Edinilen bilgiye göre, Develi’nin Soysallı köyünde meydana gelen olayda I.K.’nın yemeği geç hazırlayan eşi H.K. ile tartıştığı öğrenildi. İ.K.’nın tartışma sırasında karısı H.K.’nın boğazını sıktığı, arkasından saçını tutarak duvara vurduğu bildirildi.

Yaralanan H.K.’nın Develi Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği, koruma talebini reddettiği ve Şıhlı kasabasında kalan akrabalarının yanına gittiği kaydedildi.

I.K.’nın ise yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi. (İHA)

