Yemek Borusuna Dolan Mama Öldürdü

Kayseri’de, henüz 1 yaşındaki bebek yemek borusuna dolan mama nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Çubuklu köyünde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki S.I.’nın ailesi tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan S.I.’nın yedirilen mamanın yemek borusuna dolması sonucunda hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Çubuklu köyünde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki S.I.’nın ailesi tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan S.I.’nın yedirilen mamanın yemek borusuna dolması sonucunda hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.