Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Atölye'ye İlk Kazma Vuruldu

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölyenin yapımı için düzenlenen ihale sonrası hazırlıkların tamamlanarak temel için ilk kazma vurulduğunu söyledi.

Yeni Atölye'ye İlk Kazma Vuruldu
Başkan Bekir Yıldız, "Ziya Gökalp'teki atölyemiz, konutlar ve sanayi arasında kalmıştı. Meskun mahal ile iş makineleri arasında uyum sorunu başladı. Atölyeyi taşımak için hazırlık yaptık. Yeni atölyenin yerini bulup hazırlıkları bitirdik, çalışmalara başladık. Yeni atölyemizin temeli için ilk kazmayı vurduk, hafriyat taşıyoruz" dedi.
Mevcut atölyeyi Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri arasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana kuracaklarını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Bunun için projeleri hazırladık. İhale hazırlıklarını bitirdik. Müteahhide yer teslimi yaptık. Yaklaşık maliyeti 4,6 milyon lira olan yeni atölyenin yapım ihalesine 13 farklı firma katıldı. 180 iş günü içinde yeni atölyemiz İnşallah tamamlanmış olacak. İhale kapsamında atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hizmet binası, hangarlar, yıkama-yağlama kompleksleri aynen taşınacak. Personel için sosyal tesisler ve bahçe duvarı yapılacak. İki tane 15'er tonluk, bir de 5 tonluk asma tavan vinci yeni yapılan yere taşınacak'' şeklinde konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.