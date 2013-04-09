Yeni Atölye'ye İlk Kazma Vuruldu

Başkan Bekir Yıldız, "Ziya Gökalp'teki atölyemiz, konutlar ve sanayi arasında kalmıştı. Meskun mahal ile iş makineleri arasında uyum sorunu başladı. Atölyeyi taşımak için hazırlık yaptık. Yeni atölyenin yerini bulup hazırlıkları bitirdik, çalışmalara başladık. Yeni atölyemizin temeli için ilk kazmayı vurduk, hafriyat taşıyoruz" dedi.

Mevcut atölyeyi Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri arasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana kuracaklarını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Bunun için projeleri hazırladık. İhale hazırlıklarını bitirdik. Müteahhide yer teslimi yaptık. Yaklaşık maliyeti 4,6 milyon lira olan yeni atölyenin yapım ihalesine 13 farklı firma katıldı. 180 iş günü içinde yeni atölyemiz İnşallah tamamlanmış olacak. İhale kapsamında atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hizmet binası, hangarlar, yıkama-yağlama kompleksleri aynen taşınacak. Personel için sosyal tesisler ve bahçe duvarı yapılacak. İki tane 15'er tonluk, bir de 5 tonluk asma tavan vinci yeni yapılan yere taşınacak'' şeklinde konuştu.