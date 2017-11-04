“Yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun"

Alan açıklamasında, “Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kooperatiflerimiz kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırdığımız hazine faiz destekli kredilerin gerek daha etkin ve verimli kullanılması gerekse esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaç duydukları finansman kaynağının en uygun ve yeterli bir şekilde karşılanması için kredi limitleri yükseltilmiş ve kullandırımı durdurulan yatırım kredileri 500 bin TL limitle yeniden açılmıştır. Buna göre; işletme kredi limiti 200 bin TL olup yıllık faizi yüzde 5 vade 60 ay olarak uygulanmakta. İş yeri edindirme kredisinin limiti 500 bin TL olup, vadesi 120 ay, geri ödemesi aylık ve üçer aylık dönemler halinde uygulanmakta. Taşıt edindirme kredisinin limiti 500 bin TL olup vadesi 60 ay, geri ödemesi ise aylık ve üçer aylık dilimler halinde uygulanacaktır. Uygulamaya konulan yeni düzenlenmenin tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

İHA

