Yeni Hal Kompleksi İçin İhale Yapıldı

İhale Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye, Kazova İnşaat 29 milyon 875 bin TL, Erkut İnşaat 21 milyon 850 bin TL, Emir Şurdum-Aydın İnşaat ortak girişimi 21 milyon 297 bin TL, Kahraman İnşaat 17 milyon 435 bin TL, Tekzen Ltd. Şti. - SHM Miralık ortak girişimi ise 16 milyon 820 bin TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 21 milyon 301 bin TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
Yaklaşık maliyeti 21 milyon 301 bin TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
hal komleksi kavun karpuzcular girişindeki otuz esnaf üvey evlatmı...gereginin yapılmasını arz ederim...sygılar ...23-01-2014