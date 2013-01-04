Yeni Hal Kompleksi İçin İhale Yapıldı

İhale Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye, Kazova İnşaat 29 milyon 875 bin TL, Erkut İnşaat 21 milyon 850 bin TL, Emir Şurdum-Aydın İnşaat ortak girişimi 21 milyon 297 bin TL, Kahraman İnşaat 17 milyon 435 bin TL, Tekzen Ltd. Şti. - SHM Miralık ortak girişimi ise 16 milyon 820 bin TL teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 21 milyon 301 bin TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.