Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Hal Kompleksi İçin İhale Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi Tanpınar Mevkii'ne kurulacak olan yeni hal kompleksinin yapımı için ihale düzenlendi.

Yeni Hal Kompleksi İçin İhale Yapıldı
İhale Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye, Kazova İnşaat 29 milyon 875 bin TL, Erkut İnşaat 21 milyon 850 bin TL, Emir Şurdum-Aydın İnşaat ortak girişimi 21 milyon 297 bin TL, Kahraman İnşaat 17 milyon 435 bin TL, Tekzen Ltd. Şti. - SHM Miralık ortak girişimi ise 16 milyon 820 bin TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 21 milyon 301 bin TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ALİDAGAÇAR 4 yıl önce

hal komleksi kavun karpuzcular girişindeki otuz esnaf üvey evlatmı...gereginin yapılmasını arz ederim...sygılar ...23-01-2014

Cevapla
Beğenmedim! (0)