Yeni KHK ile Kayseri’den 73 kişiye ihraç

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Kararname ile Kayseri’den 73 kişi görevinden ihraç edildi. Listede Milli Eğitimde 59 öğretmen, Erciyes Üniversitesi’nden 7 akademisyen, Jandarma İl Komutanlığı’ndan 3 kişi bulunuyor. Serbest Bölge Müdürü Necdet İnal, Ekonomi Bakanlığı’nda görevli şef Mehmet Durusoy, Milli Eğitim Müfettişi Turan Çavdar’ın da aralarında bulunduğu tam liste ise şöyle:

J.Asb.Çvş Ali genç -Kayseri J.İl.Kom.

J.Asb.Çvş Fatih Çerkezoğlu-Kayseri J.İl.Kom.

J.Asb.Çvş Ferhat Yıldız-Kayseri J.İl.Kom.

Şevki Ekinci-Öğretmen (Bünyan)

Turan Çavdar-Maarif Müfettişi (Büyükşehir)

Hatice Canko-Öğretmen (Develi)

Tuğba Duran-Murat Öğretmen (Develi)

Yunus Göregen-Öğretmen (Develi)

Saliha Orhan-Öğretmen (Hacılar)

Esra Mantaş-Öğretmen (İncesu)

Kenan Arık-Hizmetli (Kocasinan)

Ali Kaldırım-Öğretmen (Kocasinan)

Betül Seçgin-Öğretmen (Kocasinan)

Ertuğrul Aslan-Öğretmen (Kocasinan)

Gül Durak-Öğretmen (Kocasinan)

Habibe Tuzcuoğlu-Öğretmen (Kocasinan)

Hacer Göregen-Öğretmen (Kocasinan)

İbrahim Doğan-Öğretmen (Kocasinan)

İlker Arıcan-Öğretmen (Kocasinan)

İsmail Akköze-Öğretmen (Kocasinan)

Mehmet Turabi Çelik-Öğretmen (Kocasinan)

Murat Yavuz-Öğretmen (Kocasinan)

Naci Güneş-Öğretmen (Kocasinan)

Neriman Demirci-Öğretmen (Kocasinan)

Özlem Dayıoğlu-Öğretmen (Kocasinan)

Rumeysa Doğan-Öğretmen (Kocasinan)

Tuna Demir-Öğretmen (Kocasinan)

Tuncer Çetin-Öğretmen (Kocasinan)

Ayşegül Yalçınkaya-Öğretmen (Melikgazi)

Feride Daşkın-Öğretmen (Melikgazi)

Gökhan Kırçıl-Öğretmen (Melikgazi)

Hasan Çetintaş-Öğretmen (Melikgazi)

Hatice Betül Çanakçı-Öğretmen (Melikgazi)

Hatice Karabulut-Öğretmen (Melikgazi)

Hidayet Poscu-Öğretmen (Melikgazi)

İsmail Kök-Öğretmen (Melikgazi)

Mehmet Ali Oğuz-Öğretmen (Melikgazi)

Meral Hünkaroğlu-Öğretmen (Melikgazi)

Meral Yılmaz-Öğretmen (Melikgazi)

Miktat Kaygusuz -Öğretmen (Melikgazi)

Muammer Doğan-Öğretmen (Melikgazi)

Niyazi Dağdelen-Öğretmen (Melikgazi)

Sadettin Sağırkaya-Öğretmen (Melikgazi)

Serpil Küçük-Öğretmen (Melikgazi)

Şeref Güder-Öğretmen (Melikgazi)

Tahsin Kurt-Öğretmen (Melikgazi)

Ülviye Yaprak Kiper-Öğretmen (Melikgazi)

Yasemin Kılıç-Öğretmen (Melikgazi)

Yusuf Koçyiğit-Öğretmen (Melikgazi)

Zehra Duran-Öğretmen (Melikgazi)

Ayhan Güngör-Öğretmen (Pınarbaşı)

Ayşe Özdil-Öğretmen (Pınarbaşı)

Mehmet Ulutaş-Öğretmen (Pınarbaşı)

Zehra Şahin-Öğretmen (Pınarbaşı)

Hacer Demir-Öğretmen (Sarıoğlan)

Kasım çelebi Kaymaz -Öğretmen (Sarıoğlan)

Bayram Ümit Kocaoğlu-Öğretmen (Talas)

Hicran Aslan-Öğretmen (Talas)

Kubilay Esen-Öğretmen (Talas)

Melek Kola-Öğretmen (Talas)

Ramazan Tuncer-Öğretmen (Talas)

Remziye Erener-Usta (Talas)

Erdal Çelik-Öğretmen (Tomarza)

Hilal Köremez-Öğretmen (Tomarza)

Selçuk Yıldız-Öğretmen (Yeşilhisar)

Mehmet Durusoy-Şef

Erciyes Üniversitesi-Abdussamed Akşit-Araştırma Görevlisi /Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı

Erciyes Üniversitesi-Fatma Betük Köşker -Araştırma Görevlisi / Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Erciyes Üniversitesi-Mehmet Emin Taşdelen-Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilim ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi Anabilim Anadalı

Erciyes Üniversitesi-Renata Aktaş-Öğretim Görevlisi / Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi-Sibel Ada-Araştırma Görevlisi / Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi-Sunay Ünalmış-Araştırma Görevlisi / Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi-Tuğba Danacı Şakalar / Öğretim Görevlisi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Haber: Bünyamin Gültekin

