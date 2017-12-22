Yeni nesil hastalık: WhatsAppitis

Şu an dünya üzerinden 1,5 milyarın üzerinde kişinin akıllı cihaz kullandığı biliniyor. Ve bu sayı giderek artıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber, mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdiği de bir gerçek. Ancak sağladığı iletişim kolaylığının yanı sıra kullanım yaygınlığının her yaş grubunda artması olayın farklı boyutlarını gündeme getiriyor. Bunların başında da elbette sağlığımız geliyor. Dolayısıyla araştırmaların da gündem maddelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Uzmanlar elde ettikleri araştırma sonuçlara göre, akıllı telefon kullanımının bağımlılık düzeyine ulaştığına dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda konuşulan bir başka konu el ve parmakların yoğun kullanımına bağlı ortaya çıkan sorunlar. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, sürekli ve tekrarlayıcı şekilde yapılan hareketlerin tendon ve kas yapısında olumsuz etki gösterdiğini söyledi.

Günde 50’den fazla mesaj yazıyorsanız dikkat!

Sorun özellikle yoğun mesaj kullanan kişilerde ortaya çıkıyor. Öyle ki günde 50’den fazla mesaj yazan kişilerde başparmak tendonunda inflamasyona bağlı olarak gelişen “de-quervain tendiniti” sıklığının arttığı gözleniyor. Bu sorunu yaşayan kişilerde inflamasyon sonucu tendon çevresinde şişme parmak hareketleri sırasında ağrıya neden oluyor. Dr. Hatice Köse Özlece, “Dahası bir mesajlaşma uygulamasını çok kullanan kişilerde el kaslarındaki tendonda iki taraflı inflamasyon oluşuyor. Ve bu durum 'WhatsAppitis' olarak isimlendiriliyor” diyor. Hastaların iki taraflı el bileği ağrısını tanımlayan bu sorun, tıp dünyasının en prestijli dergilerinden biri olarak kabul edilen “Lancet” de 2014 yılında yayınlanmıştı.

Karpal tünel sendromu için de risk oluşturuyor

Tendon ve kaslardaki olumsuz etkilenmenin yanında el sinirlerinin de etkilendiği belirtiliyor. Özellikle telefon kullanımı sırasında yapılan tekrarlayıcı el hareketlerinin karpal tünel içindeki basıncı arttırarak, sinirin bu bölgede sıkışmasına zemin hazırladığı düşünülüyor. Dr. Hatice Köse Özlece, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Karpal tünel sendromu olarak tanımlanan bu sinir sıkışmasına bağlı olarak median sinirin hareket ettirdiği kaslarda güç kaybı ve kullanım kısıtlılığı gelişebiliyor. Ayrıca duysal bozukluklardan hissetmede azalma, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi bulgular görülebiliyor.”

Kullanım sıklığı arttıkça hasar büyüyor

Akıllı telefon kullanımının sıklığı arttıkça bu etkilenmenin daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Hatice Köse Özlece, ağır derecede sinir sıkışmalarında sinirin geri dönüşümsüz olarak hasarlandığını ve eski fonksiyonlarını yerine getiremediğini belirtiyor. Bu yüzden özellikle akıllı telefonu sık kullananlarda, elde ağrı, el kaslarında güçsüzlük, parmaklarda uyuşma gibi şikayetler oluşması durumunda vakit kaybetmeden nöroloji hekimine başvurulması gerekiyor. Dr. Hatice Köse Özlece, “Özellikle el sinirleri üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı. Dolayısıyla akıllı telefon kullanımı sınırlandırılmalı, gerekirse sesli yönlendirmeler kullanılarak el sinirleri korumaya alınmalı” dedi. İHA

