Yeni Türkü İşitme Engellilerle Şarkı Söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde sahne alan Yeni Türkü grubu, sahnede sosyal sorumluluğa dikkat çekti. İşitme engelli öğrenciler ile birlikte iki şarkı seslendiren Yeni Türkü grubu, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. ‘Yaktım Gemileri’ şarkısı ile konsere başlayan Yeni Türkü daha sonra ‘Eyvallah’ şarkısını söyledi.

Konserin ilerleyen dakikalarında Yeni Türkü, sevilen şarkılarını söyledi ve izleyiciler şarkılara eşlik etti. 7’den 70’e Kayserilinin bulunduğu konserde işitme engellilerin sahne alması ilgi gördü. İşitme engelli 12 öğrenci önceden hazırlandıkları ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ ve ‘Sevgi Özeldir’ şarkılarını işaret diliyle söyledi.

Konser öncesinde çalışmalar hakkında bilgi veren 80. Yıl İşitme Engelliler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Feray Deliktaş, şöyle konuştu: “Okulumuzda bir koro çalışması yaptık. Koro çalışmasında birkaç şarkı ile birlikte Yeni Türkü’nün ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısını işaret dili ile çalışma yaptık. Yeni Türkü’nün Kayseri’de konser vereceğini duyunca Yeni Türkü’ye bir mail attık. Yeni Türkü de sosyal sorumluluk kapsamında bizi sahneye davet ettiler.”

İşitme engelli öğrenci Züleyha İlbey ise, “Okulda bir hafta boyunca çalıştım. Sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimize yardım ettik. Sahneye çıkacağımız için çok sevindik” ifadelerini kullandı.