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Yeni Yapılan Camiyi Vali Düzgün Açtı

Kayseri Valisi Orhan Düzgün hayırsever Mehmet Tarman tarafından yaptırılan cami açılışına katıldı.

Yeni Yapılan Camiyi Vali Düzgün Açtı
Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde yapımı biten Hacı Mahmut-Ayşe Bozkurt Cami’nin açılışı düzenlenen bir tören ile yapıldı. Açılışa Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Vali Düzgün ve beraberindekiler caminin açılışı öncesinde cuma namazını burada kıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Vali Düzgün, “Kayserililerin hayırseverliliği Türkiye çapında bilinen, güzellikleri ün yapmış şehrimizdir. Bunun ilk örneğini bugün sizlerle yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bütün anne ve babaların hayırlı evlatlara sahip olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.
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