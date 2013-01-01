Yeni Yılın İlk Bebeği Erkek Oldu

2013 yılının ilk dakikalarında gözlerine dünyaya açan Kayra Berk’in anne ve babasının mutlulukları gözlerinden okundu. Yeni yılın ilk bebeği olan Kayra bebeğin annesi, doğumdan hemen sonra bebeğine sarıldı. 2013 yılının ilk dakikalarında doğan bebeğinin Milli Piyango gibi olduğunu belirten baba Adem Halatlı, “Çok büyük bir sevinç içerisindeyim. Eşim ve çocuğumun sağlığı benim için çok önemli. Allah olmayanlara da versin. Çocuğumuzun ismini Kayra Berk koyacağız. Eşim bu zaman da doğuracağını içine doğduğunu söylemişti. 'Yılbaşında sizi hastaneye getireceğim' demişti, öyle de yaptı” diye konuştu.