Yeni yılın siftahı Ülkü Ocakları’ndan

Kocasinan, Talas, Hacılar, Develi, İncesu, Süksün, Hisarcık, Argıncık, Mimsin-Mimarsinan, Beyazşehir-İldem İlçe Başkanlıkları ilçe ve beldelerindeki yüzlerce esnafa zarf içerisinde 1 TL ile birlikte rızık ve bereket duası dağıttılar.
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici; ilçe ocak başkanlarına ve teşkilatlarına ayrı ayrı teşekkür ederken, esnaflara da 2017 yılı için helalinden, hayırlı, bereketli, bol rızıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kurumsal Haber
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici; ilçe ocak başkanlarına ve teşkilatlarına ayrı ayrı teşekkür ederken, esnaflara da 2017 yılı için helalinden, hayırlı, bereketli, bol rızıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kurumsal Haber