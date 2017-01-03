Yeni yılın siftahı Ülkü Ocakları’ndan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve İlçe Ocakları merkezde ve 10 ilçede eş zamanlı "Yeni Yılın İlk Siftahı Ülkü Ocaklarından" etkinliği düzenleyerek esnafa siftah parası ile rızık ve bereket duası dağıttı.

03 Ocak 2017 Salı 09:54