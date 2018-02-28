Yeni yönetimden ilk toplantı

Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özden, “Daha çok çalışarak 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Görüldüğü gibi daha genç bir yönetim oluşturduk. Yeni heyecanla daha çok çalışıp daha çok enerji tüketip her yeni seçimde olduğu gibi oylarımızı artırarak yeni zaferler kazanmak istiyoruz” dedi.

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