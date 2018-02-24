Yenişehir’e iki yeni tesis

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnaflarla hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, bir esnafın davetini kırmayıp, sofrasına misafir oldu. Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaş ve esnaflara müjdeler veren Başkan Çolakbayrakdar, esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern bir pazar yeri temelini bu yıl atacaklarının müjdesini verdi.



Mahalleye, Kocasinan Akademi çatısı altında 4 bin metrekare alanda yeni bir tesis kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Tesisin içerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, aktivite için derslikler ve özel günleri için düğün salonu bulunan sosyal bir yaşam merkezi inşa edeceğiz. Yeni tesisimizin müjdesini verdiğim esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerini duymak bizleri mutlu etti. İnşallah bizlerde bu memnuniyeti artırmak noktasında gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yeni tesis, sosyal ve kültürel anlamda mahalleye büyük bir kazanım olacak. Hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yüzü gülecek. Tesisimizin şimdiden bölge sakinlerimize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA

