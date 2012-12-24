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Yeşil Stant Etkinlikleri Sürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç Tema, NNY Genç Tema ve Yeşil Nefes gönüllüleri Yeşil Stant etkinlerine devam etti.

Yeşil Stant Etkinlikleri Sürüyor
Etkinlik sorumluları Fikriye Ecevit ve Burcu Özkan, “Sulak alanlar, iklim değişikliklerine uyum sağlayabilmemiz ve etkilerini azaltabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz doğal altyapıların yaşamsal bir bölümünü oluştururlar. Sulak alanların bozulması ya da yok olması; iklim değişikliğinin etkilerini sertleştirir ve insanları, sel, kuraklık ve açlık etkilere daha duyarlı hale getirir” dedi.
Yaklaşmakta olan Dünya Sulak Alanları Haftası’na dikkat çeken Ecevit ve Özkan, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı gibi dünyaca ünlü bir değere sahip ve böylesi cennet yerlerin korunması için sivil toplum desteğini sağlayacağız” diye konuştu.
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