Yeşilay haftası etkinliklerle kutlanacak

Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirten Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, “Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Kayseri’de de çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 97 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da ‘bağımlılıklardan uzak durmak için ve sağlıklı yaşam için sen de söz ver’ diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için tüm otoriteleri ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası’nda çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Ömer Faruk Çöl, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:

“1-2 Mart günlerinde Yeşilay Kayseri Şubesi olarak Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızı makamlarında ziyaret edeceğiz.

3 Mart Cuma günü saat 15.00’de TED Kayseri Koleji’nde Prof. Dr. Seyhan Ersan’ın Sağlıklı Yaşam konulu semineri gerçekleştirilecektir.

4-5 Mart günlerinde Kayseri Park ve Kayseri Forum Alışveriş Merkezleri’nde stant faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

5 Mart günü Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Gültepe Parkı’nda sona erecek olan ve Bisikletliler Derneği ile birlikte organize ettiğimiz “Bisiklet Turu Etkinliği” gerçekleştirilecektir.

6 Mart günü Parlayan Kalpler Kreş’ te okul öncesi çocuklarla farkındalık etkinliği gerçekleştirilecektir”

Kurum Haberi

