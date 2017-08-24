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Yeşilay’dan bağımlılık temalı senaryo yarışması

Gerçekleştirdiği projelerle kültür sanat faaliyetlerine de destek veren Yeşilay, sinema sektöründe olanlar, iletişim fakültesi öğrencileri ve mezunları için tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik "Sağlıklı Fikirler" kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Yeşilay’dan bağımlılık temalı senaryo yarışması
 
Bu yıl 3.'sü gerçekleşecek olan yarışmanda birinci seçilen senaryo 5.000 TL, ikinci 3.000 TL, üçüncü ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek ve her kategoride birinci olan senaryoların filmleri çekilecek. Başvuru için son tarih 13 Ekim!
 
97 yıldır bağımlılık ile mücadele konusunda faaliyetlerini sürdüren Yeşilay, kültür sanat faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Bu yönde büyük paydaşlar ile çalışmalarını sürdüren Yeşilay, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) işbirliği ile 'Sağlıklı Fikirler Projesi'ni geliştirdi. Sinema sektörü çalışanlarına, iletişim fakültesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine "Sağlıklı Fikirlerkısa film senaryo yarışması düzenleyen Yeşilay, bağımlılıklara karşı farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlıyor. "Bir Film Yaz, Metrajı Kısa, Etkisi Uzun Olsun. Yazdığın Film Yeşilay'ın Desteğiyle Hayat Bulsun" sloganıyla özgün ve etkili senaryoları arayan Yeşilay'ın Sağlıklı Fikirler yarışmasına başvuru için son tarih 13 Ekim!
 
Birinci olan eserin filmi çekilecek
 
Yeşilay'ın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ile yürütülecek Sağlıklı Fikirler yarışmasında her kategorideki birinci eserlerin filmleri çekilecek ve filmler başta kamu spotları olmak üzere farklı araçlar ve iletişim kampanyası vasıtasıyla yaygınlaştırılacak.
 
Başvurular başladı, birinciye 5.000 TL ödül!
 
Yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir senaryolar belirlenerek, dereceye giren eser sahipleri telif bedeli olarak; birinci 5.000 TL, ikinci 3.000 TL ve üçüncü 2.000 TL ile ödüllendirilecek. Sinema alanında iletişim mezunu veya öğrenimine devam eden öğrencilerin ve gençlerin de katılabilecekleri yarışmaya ilişkin başvurular ve detaylı bilgiler Yeşilay'ın www.yesilay.org.tr internet sitesinden takip edilebilecek.
 
Kurum Haberi
 
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