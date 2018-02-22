Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeşilhisar’da Afrin için Mevlid-i Şerif okundu

Yeşilhisar Belediyesi, Yeşilhisar İlçe Müftülüğü ve Musahacılı Mahalle Muhtarlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen “Zeytin Dalı” harekatında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Yeşilhisar’da Afrin için Mevlid-i Şerif okundu
Öğle Namazı Öncesinde okutulan mevlide İlçe Kaymakamı Onur YILMAZER, Belediye Başkanı Abdulkadir AKDENİZ, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa KONAK, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i şerif sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mevlit sonrası konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir AKDENİZ; “Ülkemiz Afrin’de adeta bir onur mücadelesi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nun 32. günündeyiz. Mehmetçilerimizin kahramanca yürüttüğü operasyona biz de Yeşilhisar Belediyesi olarak dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Kalbimiz her daim yiğit evlatlarımızla. Ülkemizin huzuru, vatanımızın bekası adına yürütülen bu operasyon inşallah zaferle nihayete ulaşacaktır. ‘Sefer bizim, zafer Allah’ındır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda şehit düşen kahraman yiğitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin” dedi.
Kurum haber
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.