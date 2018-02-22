Yeşilhisar’da Afrin için Mevlid-i Şerif okundu

Öğle Namazı Öncesinde okutulan mevlide İlçe Kaymakamı Onur YILMAZER, Belediye Başkanı Abdulkadir AKDENİZ, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa KONAK, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i şerif sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mevlit sonrası konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir AKDENİZ; “Ülkemiz Afrin’de adeta bir onur mücadelesi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nun 32. günündeyiz. Mehmetçilerimizin kahramanca yürüttüğü operasyona biz de Yeşilhisar Belediyesi olarak dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Kalbimiz her daim yiğit evlatlarımızla. Ülkemizin huzuru, vatanımızın bekası adına yürütülen bu operasyon inşallah zaferle nihayete ulaşacaktır. ‘Sefer bizim, zafer Allah’ındır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda şehit düşen kahraman yiğitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin” dedi.

Kurum haber