Yeşilmahallede İntihar

Alınan bilgilere göre, Yeşilmahalle Bakan Sokak'ta babasına ait 2 katlı evin bulunduğu bahçedeki barakada yaşayan Yaşar T. (33), kendini iple astı. Sabah saatlerinde oğlundan haber alamayan baba Fevzi T., barakanın kapısını açıp içeri girdiğinde, oğlunu ipe asılı halde buldu. Baba Fevzi T. durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar T'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.

Oğlunun bazı psikolojik sorunları bulunduğunu ve bu nedenle bir takım ilaçlar kullandığını ifade eden baba Fevzi T., ''Oğlum zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşıyordu. Ancak kendisine zarar vereceği hele hele intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kendisi bizden ayrı yaşamak isteyince, bahçedeki bu tek odalı yerde yatıp kalkmaya başlamıştı. Ancak kısa bir süre önce orayı beğenmediğini söyledi ve ben de ona 2 katlı evimin alt katını verdim. Oğlumu o tek odalı yerde asılı vaziyette görünce şok oldum'' diye konuştu. (iha)

