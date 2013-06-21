Yetimleri Kayseri Güldürdü

Kayseri'nin kardeş şehri olan Mostar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan KAYMEK kurslarının sertifika töreninde Kayseri şehrinin hayırsever kimliği bir kez daha ortaya çıktı. Sertifika töreninin ardından Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ile Mostar'daki Yetim evinin yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den bazı taleplerde bulundu. 2-17 yaş arası 218 çocuğun yaşadığı yetim evinin giderlerini karşılamakta zorluk çektiklerini dile getiren yetkililer, bu sorunu çözebilmek için "Yetimin Gülüşü" adlı bir proje başlattıklarını ve halktan yardım beklediklerini belirtti.

HAYIRSEVER ŞEHİR İŞ BAŞINDA

Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ve Yetim evi yetkililerinin yardım talepleri üzerine Kayseri heyetindeki iş adamları ile görüşen Başkan Mehmet Özhaseki gerekli yardımı yapacaklarını söyledi. Yetimlerin gülmesi için yapılan sohbete daha sonra Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Tolga Bermek de katıldı. Bermek Yetim Evi'nin ihtiyaçlarını giderebilmek ve kaynak bulabilmek için dernek kurduklarını dile getirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda 218 öğrencisi olan Mostar'daki Yetim evinin bir yıllık tüm giderlerini Kayseri heyeti üstlendi.

Alınan karar, Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ve tüm diğer yetkililerde büyük sevinç yaşanmasına vesile oldu.