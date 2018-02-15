"Yiğitlerimiz, emperyal akla diz çöktürecek"

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Hak-İş Kayseri İl Temsilciliği ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Zeytin dalı operasyonuna destek için Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması Kuran tilaveti ile başladı.Açıklamasında, Zeytin Dalı Harekâtı’nın gerekçelerini ve hedeflerini, anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar olduğunu söyleyen Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Türkiye’nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik ‘bitirici darbe’ hamlesini, ‘savaş’ olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye’ye yönelik örtülü savaş ilanını, ‘sivil hassasiyeti’ ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin’de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki; küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye’dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir.” şeklinde konuştu.Afrin’de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekatı’nın esbabı mucibesini doğru bir içerikle ortaya koymak gerektiğine vurgu yapan Kalkan, “Emperyalizmin yerli lejyonerlerinin, kapitalizmin içerideki sinsi işbirlikçilerinin algılarda oluşturmak istedikleri cepheyi de ancak bu şekilde dağıtabiliriz. Zeytin Dalı, Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Afrin, emperyal aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Ortadoğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargâhıdır. Suriye’de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirli bir düzen ki; tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti, yerlerinden yurdundan etti. Bu, emperyalizmin ‘toza dönüştürme stratejisi’dir. Toza dönüştürme stratejisi, emperyalizmin masa başında kurguladığı ve bizim medeniyet coğrafyamızda birkaç asırdır uyguladığı bir şiddet stratejisidir. Bu stratejinin uygulama aparatı, terörizmdir. Kullanışlı aptalları, terör örgütleridir. Emperyalizm, uluslararası hukukun oluşturduğu sızıntılardan faydalanarak bu hakikati gizlemeye çalışsa da, ortalığa saçılan cüruf, çirkef her şeyi ayan beyan bize göstermektedir. DEAŞ’ı, PKK/PYD’yi ve FETÖ’yü bu noktadan değerlendirdiğimizde, ülkemizde ve bölgemizde son beş yıldır yaşananları daha net anlamış oluruz. “ ifadelerini kullandı.İçeride kimlerin, sözde savaş karşıtı söylemlerle algılarda cephe açmaya giriştiğini, her zaman yaptıkları gibi emperyalizmi ve sömürüsünü gizleme niyetlendiklerini belirten Kalkan sözlerine şöyle devam etti;“Sözde barış yanlısı gerçekte emperyalist geminin tayfası olanlar, ‘Savaşa karşı barış’, ‘savaş halk sağlığı sorunudur’, ‘barış, hemen şimdi’ beyanlarıyla, Türkiye’nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için ‘barış’ gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürmek hesabı içindedirler. Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Fakat emperyalizm bölgemizden kovulmadan, emperyal taşeronu kanlı terör örgütlerinin kökü kazınmadan bunun sağlanamayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çok rahat şunu deklare ediyoruz; ‘Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor.’ Tam da bu yüzden Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de ‘Allah yardımcınız olsun’ diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyal akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz. “Açıklama sonunda katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı.