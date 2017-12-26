YILBAŞI HİNDİLERİ KAZAYA KARIŞTI

Çankaya Muhabirimiz Ersin Heplaik'in bildirdiğine göre, Cinnah yokuşunun bittiği Atakule civarında pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan hindiler sahibinin kontrolünden çıkarak yokuş aşağı Kuğulu'ya doğru hızla inmeye başladılar. Bu sırada tek şeritli yolda hızla yokuş yukarı seyretmekte olan bir araç da indirme yapan hindilere bindirdi. Bu kaza üzerine duramayan arkadaki araçlar da kaza yapan araca bindirdiler.



Olaydan sonra ölen hindilerinin başında ağıt yakan Dursun Şanssız "vay ki ne vay, gettü güzelim kel Fatmalarım, glu glularım. Yılbaşı dolayısıyla hepsini satıp para kazanacaktım. Vay le le benim talihsiz başım" dedi.







Kazaya karışan sürücüler ise olaydan Çankaya Belediyesini sorumlu tutarak şunları söylediler;



"Kurban Bayramı öncesi 'çağdışı' diye kurbanlıkları en ücra köşelere atan hatta Çankaya Köşkü, Anayasa Mahkemesi gibi kamusal kurumların yanına tek kurban dahi yaklaştırmayan Çankaya Belediyesi yetkilileri, iş yılbaşı kutlamalarına gelince hindilere iltimas geçerek merkezi yerlerde bile sürü halinde gezmelerine göz yumuyorlar. Bu yüzden Çankaya'nın en gözde yerleri ineklerin baş tacı edildiği Hindistan kentlerine döndü. Dolayısıyla hindilere yapılan bu 'kutsal inek' muamelesi sonunda bu kazaya yol açtı."







Hindi etleri ADD'ye



Görüştüğümüz Belediye üst düzey yöneticileri ise iddiaları yalanlamayarak şu açıklamayı yaptılar;



"Hindilere iltimas geçtiğimiz doğrudur. Çünkü hindi en çağdaş, en sosyetik, en laik, en baba ve en kamusal hayvandır. Zira dini bir amaçla kesilmez ve içkiyle çok güzel gider. Bu yüzden yılbaşında kesilip sofraları süslemesini oldukça önemsiyor ve son günlerini rahat geçirmeleri için hindi kesim yerleri belirliyoruz. Vatandaşlarımız burada görevlendirdiğimiz 'laik' veterinerler eşliğinde 10. Yıl Marşı'yla hindilerini gönül rahatlığıyla kestirebilir ve etlerinin bir kısmını Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalist Atılım Derneği ile Çankaya Lions ve Rotary Kulüplerine bağışlayabilirler.



Bu mübarek pardon çağdaş hayvanın lezzetinden çalışanlarımızı da mahrum bırakmamak için çekiliş yaparak kazanan talihlilere 100 adet hindi, 70 Noel Baba giysisi, 50 milli piyango bileti ve 40 tombala dağıttık. Helal-i hoş olsun, yılbaşı gecesi kafayı buldukça hep başkanımızı ve bizi hatırlasınlar."



ASPARAGAS HABER

Rıfat Yörük