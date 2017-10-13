Yılın basın fotoğrafları ERÜ'de

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 Sergisi ERÜ İletişim Fakültesinde izlenime sunuldu.
Serginin açılış törenine Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, TFMD Başkanı Rıza Özel, ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Akdağ, çok sayıda davetli katıldı.
Uslanmaz ve beraberindekiler serginin kurdelasını kestikten sonra sergide bulunan fotoğrafları inceledi.
Sergi açılışında Depo Photos foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 15 Temmuz gecesi çektiği ve "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen fotoğrafının hikayesini prototol üyelerini anlattı.
TFMD Başkanı Özel ve Gürdoğan, sergi açılışının ardından Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi.
AA
Serginin açılış törenine Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, TFMD Başkanı Rıza Özel, ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Akdağ, çok sayıda davetli katıldı.
Uslanmaz ve beraberindekiler serginin kurdelasını kestikten sonra sergide bulunan fotoğrafları inceledi.
Sergi açılışında Depo Photos foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 15 Temmuz gecesi çektiği ve "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen fotoğrafının hikayesini prototol üyelerini anlattı.
TFMD Başkanı Özel ve Gürdoğan, sergi açılışının ardından Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi.
AA