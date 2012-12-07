Yılın Son Parkını Tamamladı

Hayatı kolaylaştırmanın, yaşanabilir mekanlar sunmanın önemli adımlarından birinin yeşil alan miktarını artırmak olduğunun altını çizen Başkan Bekir Yıldız,” Normalde Kasım ayının ortasına gelmeden inşaat sezonunu tamamlar, kış çalışmalarına başlardık. Fakat bu yıl havalar, belediye çalışmalarına imkan sağlayacak nitelikte uzadı. Biz de çalışmalarımızı bırakmadık, ilkbahara ertelemedik. Son iki gündür yağan karla mücadele ediyorduk bugün ise hava güneşli ve açık olunca henüz eksikliklerini tamamlayamadığımız 2012’nin son parkını bitirdik. Adını da İstanbul’un müstesna semtlerinden biri ve dostlukları sonsuz kılan bir duygu ve davranış olan ‘Vefa’ koyduk ” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, Havaalanı Yolu üzerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik bir alana yapılan Vefa’nın Kocasinan Belediyesi’nin 209’uncu parkı olduğuna dikkat çekerek, "Son iki gündür kar mücadelesi yapıyorduk. Ama bugün Vefa’yı tamamladık. Parkın ağaç, çim, çiçek ekim ve dikimini bitirilmişti. Sulama ve aydınlatma sistemlerini de yaptık. Park mobilyalarını yerleştirdik. 325 bin lira harcamayla 2012 yılının son parkı Vefa’yı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız güle güle kullansın” temennisinde bulundu.