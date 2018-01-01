YILIN YAZAR FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI AÇIKLANDI

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2017 yılının yazar, fikir adamı ve sanatçılarını açıkladı.

Türkiye Yazarlar Birliği ödüllerinin önemine dikkat çeken Arıcan, “Önceki senelerde olduğu gibi Türkiye genelinde edebiyat, fikir ve yayın alanı ile ilgili değerlendirmeler geniş katılımlı bir heyet tarafından tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde yapılmıştır. Ödüllerin, başlangıcından beri birliğimizin prensiplerine uygun olarak, talip olanlara değil, birliğimizde oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda ödüllendirilmesi yerinde görülenlere verilmesi esas kabul edilmiştir. Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır” diye konuştu.





2017 yılı içerisinde gündemde olan iyiler arasından bu seçimi yaptıklarını belirten Arıcan, “Bu itibarla burada ismi bulunmayan pek çok şahsiyet de çok değerli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Ödül sahiplerine ileriki günlerde açıklayacağımız bir zamanda belgeleri takdim edilecektir. Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını, kısacası ödül sahiplerini huzurunuzda tebrik ediyor, kendilerine nice başarılı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül kazana isimle şöyle;

2017 Yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”

Hikâye dalında, Naime Erkovan, Olay Berlin’de Geçiyor kitabıyla, (Şule Yayınları)

Şiirde, Cevdet Karal, Uzun Sürdü Hazırlığım kitabıyla, (Everest Yayınları)

Romanda, Ali Emre, Nureddin Zengi romanıyla, (Temmuz Yayınları)

Denemede, Gökhan Özcan, Göz Ağrısı kitabıyla, (Vadi Yayınları)

Fikirde, Mete Gündoğan, Narkoz eseriyle, (Destek Yayınları)

Araştırmada, Ejder Okumuş, Din ve Toplumsal Çatışma kitabıyla, (İnsan Yayınları)

İncelemede, Yusuf Turan Günaydın, Akif kitabıyla, (Kopernik Yayınları)

Edebi Tenkitte, İbrahim Demirci, Ahmet Haşim’in Nesirleri kitabıyla, (Ebabil Yayınları)

Hatırada, Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası kitabıyla, (Doğan Kitap)

Gezide, Hacı İbrahim Mutlu, İyilik Yolunda Uzaklar Yakın kitabıyla, (Fecr Yayınları)

Tercümede, Hicabi Kırlangıç, Mesnevi Manzum Çeviri kitabıyla, (Hece Yayınları)

Biyografide, Dursun Gürlek, İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabıyla, (Kubbealtı Yayınları)

Çocuk Yayınları, Uçan At Yayınları,

Basın Fıkrada, Elif Sönmezışık (Yenisöz Gazetesi)

Basın Fikirde, Kenan Alpay (Yeni Akit Gazetesi)

Dergi Yayıncılığında, Edebiyat Ortamı,

Türk Müziğinde, Mehmet Kemiksiz Akif İklimi albümü,

Şehir Kitaplarında, Bolu Belediyesi

TV Programında, Şule Kala moderatörlüğünde Eksen İnsan, TRT Diyanet

Radyo Programında, Levent Dönmez Dil Yaresi, NTV

Kitap Yayıncılığı;

Kamu yayıncılığında, Bilgi Üniversitesi

Özel yayıncılıkta, Eski-Yeni

Yayıncılık Özel Ödülüne, İslam Düşünce Atlası (Konya Büyükşehir Belediyesi ve İLEM)

Ödülüne layık görülmüştür.

Üstün Hizmet,

Kültür ve sanat hayatımıza yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı

Mehmet Genç

Metin Ünal Mengüşoğlu

M. Recai Kutan

İHA

