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Yırtıcı Kuş, Güvercini Yedi

Kayseri’de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Yırtıcı Kuş, Güvercini Yedi

Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayıp apartmanlarda yaşamaya çalışıyorlar.
Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi’nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.
Sosyal medyada o anları paylaşan Avukat Emre Ayan, “Küçük oğlum aradı ‘baba balkona kuş kondu’ dedi. ‘Tamam yavrum’ dedim. Bir daha aradı ‘baba kuş kuşu yiyor’ dedi. Anlayamadım ‘video çek, bana gönder’ dedim ve manzara bu. National Geographic Kayseri” yorumu yaptı.
 

İHA

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