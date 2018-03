YKS-TYT Sınavı Ne Zaman? YKS-TYT Puanlaması Nasıl Yapılacak?

Sınavın Uygulanması Önceki Sistem Yeni Sistem Aylar Mart - Haziran Haziran Hafta sonu 3 1 Gün 5 1 Oturum 6 3 Puan Türü 18 5 Baraj Puanı 150/180 150/180

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) merak ediyor. ÖSYM takviminde YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. 2018-YKS başvuruları, 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.YKS hakkında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bilgi verdi.LYS ve YGS Sınav sisteminin kaldırılmasının ardından ÖSYM harekete geçti ve üniversiteye giriş sınavı ile ilgili yeni bir sınav formülü üretildi. Eski sınavları hatırlatan ancak birçok uygulama yönüyle değişik bir sınav sistemi ortaya kondu. Yeni üniversiteye girişi sınav sisteminin adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi ve sınavla ilgili detaylar açıklanmaya devam ediyor. YKS Sınav sisteminin ilk açıklanmasının ardından 4 kez daha düzenleme açıklaması yapıldı. YKS Sınavının başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar da belli oldu.2018 eğitim öğretim dönemi başında değiştirilmesi kararı alınan YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Üniversiteye Geçiş Sistemi (ÜGS) sistemi nasıl olacağınına ilişkin detaylar netleşti. Haziran ayındaki sınavın ilk günü tüm adayların girmek zorunda olduğu YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) benzeri bir oturum yapılacak. Öğrenciler aynı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı gibi sistemde ortak lise müfredatından gelen sorulardan oluşacak.Her sene üniversite hayali kuran öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmakta olan sınavlara girmektedir. Bundan önce adaylar Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavına girerken şimdi adaylar Yükseöğretim Kurumları Sınavına girecek. Üniversiteye girişte ilk kez gelecek yıl uygulamaya girecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘Lisans Programları Puan Türleri Tablosunu açıkladı.YÖK, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türleri tablosunu açıkladı. Adaylar hangi puan türüne göre tercih yapacağını bu tabloya göre belirleyecek.1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?Sınavın uygulanışı bakımından;Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne "Sözel", Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne "Sayısal", Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne "Eşit Ağırlık" puan türü karşılık gelecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 2 milyon adayın merakla beklediği YKS için detayları açıklandı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), internet sitesinde, "Yükseköğreti̇m Kurumları Sınav Si̇stemi̇ i̇le İlgi̇li̇ Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"nı yayımlandı.Buna göre, YKS'de adaylar, cumartesi günü öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi'nden Türk dili ve edebiyatı sorularının yanı sıra Tarih-1 ve Coğrafya-1 soruları yöneltilecek. Sosyal Bilimler-2 Testi'nden Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını ve Fen Bilimleri Testi'nde ise fizik, kimya ve biyoloji sorularını cevaplandıracak.Öğrencilere bu oturumda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyordu ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.2018 ÖSYM Sınav Takvimine göre 2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YKS 2. Özer, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirmişti.Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." demişti.Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaşmıştı.Sınavın haziran ayı içinde yapılacağını aktaran Özer, "Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." demişti.Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuşmuştu.Özer, "Adalet olmazsa güven duygusu olmaz. Adaylar, sınavlarda aldıkları puanlara göre üniversitelere yerleşiyorlar veya memur, akademisyen ya da uzman olabiliyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.Sınav güvenliği ile ilgili konuda kendilerinden önce başlayan bir sürecin bulunduğuna işaret eden Özer, "Biz bunun takipçisi olacağız ve çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Soru hazırlamadan sınavın bitmesine kadar geçen tüm süreçleri takip edebilen bir sistem kuracağız. Ayrıca, geriye dönük olarak da süreçleri izlemeye alacağız. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara ilişkin geriye dönük incelemeler başlatıyoruz artık. Herhangi bir soruşturma olması gerekmiyor. ÖSYM, kendi kontrol mekanizmalarını kuracak. Yani, belli bir sistematik çerçeve içerisinde geriye dönük olarak adayların 10 yıllık sınav sonuçları rutin olarak incelenecek."demişti.YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır.Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma,okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50’dir.Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzeredört test yer alacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir. Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir. Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.Ø Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,Ø Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,Ø Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturumaØ Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,Ø Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,Ø Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,Ø Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,Ø Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.(Kamu Ajans)