Yol Kenarında Ölü Olarak Bulundu

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından Kayseri - Ankara karayolunda bir kişinin yol kenarında hareketsiz vaziyette yattığının ihbar edildiği öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı muayenede yerde yatan kişinin uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yerde yatan kişinin 35 yaşındaki K.E. olduğu belirlendi. K.E.’nin gece saatlerinde plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonrasında feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, K.E.’nin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobilin bulunması için çalışma başlatırken, ceset Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İha)

