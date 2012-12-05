Yolcu Otobüsü Devrildi

Edinilen bilgiye göre Malatya'ya gitmek üzere Kayseri Şehir Terminali'nden çıkan 34 YTT 99 plakalı yolcu otobüsü, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. Yaralanan 12 kişi ile şoför, aracın ön camı kırılarak dışarı çıkarılabildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

