Yolcu Otobüsüne Esrar Baskını

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda gerçekleştirilen çalışmalarda bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı öğrenildi. Narkotik köpeği yardımı ile gerçekleştirilen aramalarda otobüsün bagaj kısında bulunan bir valiz içerisinde 5 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, otobüsün içinde bulunan A.O.’nun koltuğunun altındaki çanta içerisinde de 3 kilo esrar bulundu.

Operasyonda A.O. ve Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, E.C. ve B.C.D.’nin içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldığı bildirildi. Araç içinde bulunan elbise poşeti içinde 238 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca aramalarda 30 adet sentetik nitelikli uyuşturucu hap ile kelebek tabir edilen bıçak ve bir adet sallama tabir edilen bıçağın da ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 4 kişi hakkında “Uyuşturcu Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan işlem yapıldığını kaydetti. (iha)

