Yolcu Treni Otomobile Çarptı

Alınan bilgilere göre, Yeşilhisar'a bağlı Kale köyünde M.H. isimli şahıs, otomobiliyle seyir halindeyken, Yeşilhisar-Derinkuyu kara yolu üzerinde bulunan kontrolsüz demir yolu geçidinden geçerken, Y.Ş'nin kullandığı Yeşilhisar-Niğde istikametine seyir halinde olan yolcu treni ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü M.H. ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)