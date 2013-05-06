Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yolcu Treni Otomobile Çarptı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Yolcu Treni Otomobile Çarptı
Alınan bilgilere göre, Yeşilhisar'a bağlı Kale köyünde M.H. isimli şahıs, otomobiliyle seyir halindeyken, Yeşilhisar-Derinkuyu kara yolu üzerinde bulunan kontrolsüz demir yolu geçidinden geçerken, Y.Ş'nin kullandığı Yeşilhisar-Niğde istikametine seyir halinde olan yolcu treni ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü M.H. ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.