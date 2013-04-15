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Yolcu Treninde Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de bir yolcu treninde yapılan aramalarda, 1540 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yolcu Treninde Kaçak Sigara Operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İncesu İlçesi'nde bir yolcu treninde yapılan aramalarda, 2 ayrı yolcuya ait çanta ve valizlerde toplam 1540 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigaraların ele geçirildiği bildirildi. Bandrolsüz sigaraların ele geçirildiği çanta ve valizlerin sahibi 2 kişi gözaltına alındı.



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