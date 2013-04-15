İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İncesu İlçesi'nde bir yolcu treninde yapılan aramalarda, 2 ayrı yolcuya ait çanta ve valizlerde toplam 1540 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigaraların ele geçirildiği bildirildi. Bandrolsüz sigaraların ele geçirildiği çanta ve valizlerin sahibi 2 kişi gözaltına alındı.
Yolcu Treninde Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri'de bir yolcu treninde yapılan aramalarda, 1540 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
15 Nisan 2013 Pazartesi 17:25
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