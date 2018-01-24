Yolu Türkiye'den geçen Real Madridliler

Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı eski Real Madridli futbolcu Robinho, kariyerlerinin bir bölümünde İspanya ekibinin formasını giyip yolu Türkiye'den geçen isimleri akıllara getirdi.Robinho'nun dahil olmasıyla kariyerleri boyunca hem Real Madrid'in A takımı hem de Türkiye'de top koşturan futbolcuların sayısı 22'ye çıktı.Türkiye'de forma giyen diğer Real Madridli isimler, milli futbolcu Hamit Altıntop, İspanyol Guti, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Alvaro Mejia, Jose Rodriguez, Brezilyalı Roberto Carlos, Flavio Conceiçao, Cicinho, Julio Cesar Santos Correa, Hollandalı Wesley Sneijder, Royston Drenthe, Rumen Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Fransız Nicolas Anelka, Julien Faubert, Kamerunlu Samuel Eto'o, Geremi, Togolu Emmanuel Adebayor, Portekizli Pepe ve Bosna Hersekli Elvir Baliç olarak göze çarpıyor.Futbolculuk kariyerinde Real Madrid bulunup Türkiye'ye transfer gerçekleştiren son isim Robinho oldu.Real Madrid'de 2005-2008 yıllarında forma giyen ve Manchester City ile Milan gibi takımlarda da oynayan Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da görev aldıktan sonra Sivasspor'a imza attı.Türk takımları arasında en fazla Real Madridli futbolcunun görev yaptığı ekip, Galatasaray olarak dikkati çekiyor.Hamit Altıntop, Hagi, Popescu, Baliç, Sneijder, Conceiçao ve Rodriguez olmak üzere 7 futbolcu, geçmiş yıllarda hem Real Madrid hem de Galatasaray'da görev yaptı.Şimdiye kadar Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a 3 ve Sivasspor'a 2 eski Real Madridli oyuncu imza attı. Bu isimler Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Anelka, Soldado, Baliç, Beşiktaş'ta Negredo, Pepe, Guti ve Sivasspor'da Cicinho ile Robinho oldu.Eto'o Antalyaspor'da, Adebayor Medipol Başakşehir'de, Mejia Konyaspor'da, Drenthe Kayseri Erciyesspor'da, Faubert Elazığspor'da, Julio Cesar Gaziantepspor'da, Geremi Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde sahaya çıktı.

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