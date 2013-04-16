Yolun Karşısına Geçerken Araba Çarptı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki A.Y.’nin yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Karşıya geçmeye çalışan A.Y.’nin bir minibüsün çarpması sonrasında yaralandığı ve 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen A.Y.’nin tedavisi sürdürülürken, yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.(iha)

