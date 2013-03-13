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Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 53 yaşındaki İ.Y.’nin yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerinde bulunan vatandaşlardan birinin, “Gel kaynını gör, yerde yatıyor” demesi dikkat çekti.

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde, otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki İ.Y.’ye, M.G.B.’nin kullandığı 38 AG 438 plakalı otomobil çarptı. Emekli olduğu öğrenilen İ.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı duyarak gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza sırasında İ.Y.’nin yanında olan yakını, “Karşıdan karşıya geçiyorduk. Birden araba çarptı ve eniştemi sürükledi. Eniştem bana babamdan daha yakındı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekipleri meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için olay yerine şerit çekerken, bir vatandaşın olay yerine gelen İ.Y.’nin yakınına, “Gel kaynını gör, yerde yatıyor” demesi dikkat çekti.
İ.Y.’nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ambulansa konularak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, gözaltına alınan M.G.B. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)
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