Yolun Karşısına Geçmek İsterken Tır Çarptı

Edinilen bilgilere göre, bağlı Kalaba kasabasında meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan O.K.’ye (65) TIR çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri ağır yaralı O.K.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Ölenlerin yakınlarına Allahtan sabır diliyorum eger siz kalaba halkı bir olursanız bu sorunu aşabilirsiniz birlikten kuvvet dogar bugūn onlara yarın bizim başımıza gelmesin allah baska kaza bela vermisin