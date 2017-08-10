“Yöneticiler sorumluluklarını yeniden gözden geçirmeli”

Platformun açıklaması şöyle;

Şehrimizde ahlaki deformasyon artıyor

“İçinde yaşadığımız, toplumsal dinamiklerimiz, İslami değer ve kaygılarımızla hayata tutunmaya çalıştığımız şehrimizde hızla yükselen ahlaki deformasyon, konu ile ilgilenen tüm Sivil Toplum Kuruluşları, vakıf ve dernekleri tedirgin ettiği gibi, Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu olarak bizi de düşündürmektedir.

Topyekun toplumu oluşturan kurumlar olarak bu ahlaki yozlaşmanın önüne geçmek, daha ileriye gidip, neredeyse toplumun tamamı Müslüman olan bir memleketin yapısını bozmasına engel olmak gerekirken, maalesef kamuda göreve getirilmiş ve bu toplumun önüne geçen insanlar tarafından düzenlenen ve sonuçları gözetilmeksizin yapılan şov, gösteri ve etkinlikler bu bozulmayı hızlandırmaktadır.

Kayserispor takımının sezon açılışında gerçekleşen gösteri ve şovlar toplumun ifsadına neden olan ve ahlakını yozlaştıran İslam'a aykırı batı dünyasının gelenekleridir. Bu gösteriyi kınıyor, bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinde karar verici ve görevli olan yönetici, memur kardeşlerimize sorumluluklarını yeniden gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz.”

Kayseri Gündem

