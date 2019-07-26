Yöresel bir lezzet: Şıllık tatlısı

Kayseri’nin sevilen restoranlarından olan ve kentte iki şubesi olan Ciğerci Bahattin’de müşterilerinin beğenisine sunulan ‘şıllık’ isimli tatlı, tatlıyı yiyenlerden tam not aldı.



Şıllık, haylaz çocuklara söylenen bir söz

İşletme Müdürü Habibullah Efendigil, yaptığı açıklamada şıllık isminin Kayseri’de yanlış anlaşıldığını belirterek, “Şıllık kelimesi Kayseri’mizde yanlış anlaşılıyor. Şıllık kelimesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaramaz, haylaz çocuklara söylenen bir söz. Şanlıurfa’da yaramaz ve haylaz çocuklara evde annelerin hazırladığı bir tatlının adını şıllık koymuşlar. Şanlıurfa yöresine ait bir tatlıdır, hafifliği ile bilinir” diye konuştu.

Efendigil, şıllık tatlısının porsiyonunun 18 TL olduğunu belirterek, “Şıllığı bizden başka Kayseri’de yapan restoran yok diye biliyorum. Tatlı çeşitlerimizin yanı sıra, mumbar, şırdan, yaprak ciğer gibi çeşitlerimiz de mevcut. Bu yemekler hakkında da insanlarımız bilgi sahibi değil” dedi.







‘Bir tane şıllık alalım’

Tatlının içerisinde kaymak, ceviz ve antep fıstığı olduğunu ifade eden Efendigil, şöyle konuştu: “Hamuru un ve yumurtanın kavrulması ile yapılan özel bir hamurdur. Şerbeti de özeldir. Kayseri’de bu tatlımız çok büyük ilgi gördü. Restoranımıza gelen müşterilerimiz yemekten sonra muhakkak bu tatlıdan istiyor. Yeni tanışanlar ise çok beğendiklerini söyleyip, bir dahaki geldiklerinde ‘bir tane şıllık alalım’ diyorlar. İsmini duyanların yüzünde bir tebessüm oluyor. Bizler anlatınca doğrusunu öğrenince genel kültür bilgisi edinmiş oluyorlar, hem yediriyoruz hem de öğretiyoruz.”

