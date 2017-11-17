Yozgat’ı kaderine terk etmeyelim

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin yanı sıra komşu illerin de sorunlarını TBMM gündemine taşıyor.

Türkiye’nin önemli tahıl merkezlerinden biri olmasına rağmen Yozgat’ın hızla göç verdiğine dikkat çeken Arık, geri kalmışlığının incelenmesi ve kalkınması için atılacak adımların tespiti için TBMM Başkanlığı’na Araştırma önergesi verdi. Arık, Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, “Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 14. büyük ili olan Yozgat, önüne geçilemeyen göç nedeniyle hızla kan kaybetmektedir. 2000 yılında 682 bin 919 olan kentin nüfusu 2017 yılına gelindiğinde yaklaşık yüzde 40’lar seviyesinde bir nüfus kaybı yaşanarak 421 bin 41 kişi olmuştur. Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat’ın bir pilot bölge olarak seçilerek, göçün önlenmesine yönelik atılacak adınlar Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarının çözümünün önünü açacaktır. Bu amaçla Yozgat’ın göç kaybının önlenmesi ve kalkınması için atılacak adımların araştırılmasında yarar vardır” dedi.

Önergesinde Yozgat’ın tarihi ve lojistik önemine de dikkat çeken Arık, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“2000 yılında 682 bin 919 olan kentin nüfusu 2017 yılına gelindiğinde 421 bin 41 kişiye gerilemiştir. Bunun yanı sıra Yozgat, nüfus piramidi açısından Türkiye ortalamasından daha yaşlı bir görünüm sergilemektedir. Zira genç nüfus istihdam olanakları nedeniyle başka kentlere göç ediyor. Bu durum kentin ekonomisinde lokomotif sektör olarak dikkat çeken tarım ve hayvancılık sektörünü de olumsuz olarak etkilemektedir. Yozgat merkez gibi ilçelerde de göç ve işsizlik en büyük sorun olarak dikkat çekiyor. Buna karşılık ülkemizde tarım ve hayvancılık konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Yozgat’ın kalkınması için atılacak adımların belirlenmesi Yozgat’a olduğu kadar ülkemize de önemli katkılar sunacaktır. Araştırma komisyonu ile Yozgat ilimizin sorunları ve çözüm yolları büyüteç altına alınacak, İç Anadolu’nun önemli kentlerinden biri kendi kaderine terk edilmemiş olacaktır.”

Kurum Haberi



