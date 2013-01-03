Yük Asansörü Yere Çakıldı

Edinilen bilgilere göre, Niğde-Kayseri yolu üzerinde bir meyve suyu fabrikasında, A.Ş ile C.A. isimli işçiler, yük asansörü ile ürünleri taşımaya başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu asansör yere çakıldı. Asansörün yere düşmesiyle üzerinde bulunan A.Ş ile C.A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 acil servisle Niğde Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede yaralıların durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

