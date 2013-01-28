Yük Treninin Altında Kalarak Can Verdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nın içinden geçen hemzemin geçitte 52 yaşındaki A.G.’nin yük treninin önüne atladığı öğrenildi. Olay sonrasında A.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, makinist A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.G.’nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

