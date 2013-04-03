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Yunus Emreye Ait 17 Yeni Şiir Bulundu

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, bulduğu el yazması Yunus Emre Divanı'nda, Yunus Emre'nin şimdiye kadar bilinmeyen 17 şiirinin yer aldığını açıkladı.

Yunus Emreye Ait 17 Yeni Şiir Bulundu
Türk Ocakları Kayseri Şubesi'nde, ''Türk Kültürünün Önemli Bir Öğesi Olarak El Yazmaları'' konulu bir konferans veren Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, bulduğu el yazması Yunus Emre Divanı'nda, Yunus Emre’nin şimdiye kadar bilinmeyen 17 şiirinin yer aldığını bildirdi. Yeni bulunan Yunus Emre şiirlerini seslendiren Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, oldukça yıpranmış durumda olan divanı da konferansı dinlemeye gelenlere gösterdi.
Katılımcıları heyecanlandıran ve Türk edebiyatına önemli bir katkı sağlayacağı kesin olan bu buluşun edebiyat dünyasında büyük ses getireceği ifade edildi.
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, ileride Yunus Emre'ye ait bilinmeyen 17 şiiri bir makale ile değerlendireceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını da kaydetti.
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