Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yurt İzcileri Fidan Dikti

Kayseri Aile Gençlik ve Spor Kulübü izcilik branşında kayıtlı Yetiştirme Yurdu İzcilerimiz fidanları toprakla buluşturdu.

Yurt İzcileri Fidan Dikti
Liderleri Murat Aydemir eşliğinde Salim Suyurgan, Durmuş Koçak, Muhammet Akar, Serhat Demirbilek, Tahacan Şamlı, Ferhat Kaya, Ferdi Kaya, Yusuf Dağtekin, Aytaç Ardıç, Fatihcan Bozdemir, Alpercan Arslankaya ve diğer kulüpten katılan izci kardeşleri ile beraber 250 fidanı toprak ile buluşturdu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.