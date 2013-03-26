Liderleri Murat Aydemir eşliğinde Salim Suyurgan, Durmuş Koçak, Muhammet Akar, Serhat Demirbilek, Tahacan Şamlı, Ferhat Kaya, Ferdi Kaya, Yusuf Dağtekin, Aytaç Ardıç, Fatihcan Bozdemir, Alpercan Arslankaya ve diğer kulüpten katılan izci kardeşleri ile beraber 250 fidanı toprak ile buluşturdu.
Yurt İzcileri Fidan Dikti
Kayseri Aile Gençlik ve Spor Kulübü izcilik branşında kayıtlı Yetiştirme Yurdu İzcilerimiz fidanları toprakla buluşturdu.
26 Mart 2013 Salı 17:22
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