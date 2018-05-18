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Yurt öğrencilerinden Kudüs'e destek

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto eden ve Kudüs'e destek veren yurt öğrencileri dün gece ışıklarla 'KUDÜS' yazdı.

Yurt öğrencilerinden Kudüs'e destek
ABD'nin Telaviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından protesto gösterilerinde İsrail'in 60 Filistinliyi şehit etmesi ve 2 bin 770 kişiyi yaraladığı katliamın ardından tepkiler sürüyor. Kayseri Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler dün akşam İsrail'in katliamına tepki gösterdi. Öğrenciler yurt müdürlüğü bahçesinde ışıklarla KUDÜS yazarak Filistinlilere destek verdi. 
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