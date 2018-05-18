ABD'nin Telaviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından protesto gösterilerinde İsrail'in 60 Filistinliyi şehit etmesi ve 2 bin 770 kişiyi yaraladığı katliamın ardından tepkiler sürüyor. Kayseri Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler dün akşam İsrail'in katliamına tepki gösterdi. Öğrenciler yurt müdürlüğü bahçesinde ışıklarla KUDÜS yazarak Filistinlilere destek verdi.
Yurt öğrencilerinden Kudüs'e destek
İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto eden ve Kudüs'e destek veren yurt öğrencileri dün gece ışıklarla 'KUDÜS' yazdı.
18 Mayıs 2018 Cuma 11:04