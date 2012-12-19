Yurtta Kış: Kayseri'de 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kar yağışı nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. 135 köy yolu da yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kayseri'nin ilçelerine bağlı köy yollarında kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışma yaptığı bildirildi. Ekiplerin şuana kadar kapanan 135 köy yolunu açtığı ve kapalı olan 40 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bünyan'da 1, Develi'de 5, Pınarbaşı'nda 25, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 3, Talas'ta 1, Tomarza'da 1 ve Yahyalı 2 olmak üzere toplamda 40 köy yolu kapalı.

