Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yurtta Kış: Kayseri'de 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kayseri şehir merkezi ve etrafında yağmur yağışı etkili olurken ilçeler ve köylerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yurtta Kış: Kayseri'de 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kar yağışı nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. 135 köy yolu da yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kayseri'nin ilçelerine bağlı köy yollarında kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışma yaptığı bildirildi. Ekiplerin şuana kadar kapanan 135 köy yolunu açtığı ve kapalı olan 40 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bünyan'da 1, Develi'de 5, Pınarbaşı'nda 25, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 3, Talas'ta 1, Tomarza'da 1 ve Yahyalı 2 olmak üzere toplamda 40 köy yolu kapalı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.