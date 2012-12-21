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Yuva'da Yerli Malı Haftası Kutlandı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde “Yerli Malı Haftası” kutlandı.

Yuva'da Yerli Malı Haftası Kutlandı
Çocuk Yuvası Müdürlüğünde faaliyet salonunda “Yerli Malı Haftası” kutlamaları yapıldı.
Kuruluş personeli tarafından el emeği ile yapılan yerli malı ürünleri çocuklara ikram edildi. Grup Sorumlusu Merzuka Yoncacı tarafından organize edilen ‘Yerli Malı Haftası’ programına yuva personelinin yanı sıra yuva çocukları da iştirak etti.
Yerli malı Haftası, idareciler tarafından yapılan bilgilendirme ile son buldu.
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