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Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Talas Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında bulunan ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetledi. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaparak standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı.

Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
Denetimle alakalı bilgi veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Talas'ta üretim yapan fırınlara düzenli olarak, İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ile kontroller gerçekleştiriyoruz. Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, zabıtalarımızın denetimleri devam edecek." dedi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik koşullar, gramaj, ekmek satış fiyatı tarifesi, elektronik terazi ve ayar kontrol belgesi ve resmi evraklar açısından yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan işyerlerinin işletmecileri ve çalışanlarına teşekkür etti.
 
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